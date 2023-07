Filipe Ferreira deixou o Boavista: "Gostava de continuar na I Liga"

Filipe Ferreira terminou ontem o contrato com os axadrezados. Lateral-esquerdo esteve duas épocas no Boavista e aguarda por um novo desafio. Aos 32 anos, dá preferência a Portugal, mas não exclui uma aventura no estrangeiro.

Filipe Ferreira terminou ontem a ligação ao Boavista e não foi convidado a renovar. "Neste momento, estou sem clube. Deixei a situação ao cuidado do meu empresário [Carlos Gonçalves]. Saí do Boavista e não me disseram nada. Não houve comunicação", referiu o lateral-esquerdo em declarações a O JOGO.

Livre para assinar por outro clube, Filipe Ferreira, de 32 anos, acredita que pode continuar na I Liga. "Sinto-me bem fisicamente e gostava de continuar em Portugal ao mais alto nível. Jogar no estrangeiro também é uma hipótese, se for um bom projeto... São decisões que tenho de tomar com a minha família, até porque tenho uma filha de nove meses", justificou.

Para trás ficou a passagem pelo Bessa. "Passei dois bons anos no Boavista. É um clube com boas condições, os adeptos colocam uma boa pressão, querem ver sempre a equipa a dar o máximo e acompanham-na em todos os estádios. Correspondeu às minhas expectativas", destacou o defesa, utilizado em 27 jogos na primeira temporada e apenas seis na segunda.

Na última época lutou pela vaga com Bruno Onyemaechi, atleta que tem sido associado ao FC Porto. "É um jogador jovem, tem muitos pontos fortes e ainda tem margem para evoluir. Acredito que poderá chegar a um grande", assegurou.