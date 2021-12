Filipe Ferreira após o Sporting-Boavista: "Podíamos ter chegado ao 1-0"

Declarações de Filipe Ferreira à Sport TV após o Sporting-Boavista (2-0) da 14º jornada da Liga Bwin

FILIPE FERREIRA, lateral do Boavista na flash

Sobre o jogo: "Entrámos bem no jogo, a primeira oportunidade foi nossa, com uma bola do Gorré [aos 9'] podíamos ter chegado ao 1-0. Recordo-me de um lance do Porozo, também. Criámos perigo. Mostrámos que viemos para jogar o jogo pelo jogo, a tentar levar pontos. O Sporting entrou melhor na segunda parte, acaba por marcar e depois faz o segundo, mas acho que tivemos uma boa atitude. Há que focar no próximo jogo."

O futuro: "O Sporting criou mais oportunidades, foi eficaz, acaba por marcar e ganha. Estamos a pensar no próximo jogo. A equipa tem dado boa resposta, no último jogo consentimos o empate nos últimos minutos. Agora jogámos contra o campeão, o que é sempre complicado, mas a equipa está bem, a trabalhar bem. A vitória chegará no próximo jogo."