Figura no meio-campo do Boavista é cobiçada e pode deixar o Bessa

Paulinho termina contrato com o Boavista no final da época

SAD do Boavista aguarda uma proposta para a compra do passe de Paulinho, descartando, para já, cedê-lo por um ano. A ligação do jogador brasileiro aos axadrezaados é válida até 2022.

Essencial no meio-campo do Boavista em 2020/21, Paulinho poderá regressar ao Brasil a troco de um bom contrato pelo Internacional de Porto Alegre. De acordo com a Imprensa brasileira, o técnico Diego Aguirre deseja contar com um médio versátil e o gigante de Porto Alegre aposta no empréstimo do médio dos axadrezados, que também estará a ser tentado pelo Al Shabab, da Arábia Saudita.

A proposta do clube brasileiro não agrada, porém, à sociedade desportiva do Boavista. A ligação de Paulinho aos axadrezados termina no fim desta temporada, pelo que o Inter terá de negociar a compra do passe se estiver realmente interessado em assegurá-lo neste defeso em vez de aguardar por janeiro, altura em que o criativo de 24 anos já poderá assinar como jogador livre, embora só podendo partir no fim da temporada.

A verificar-se a venda para o Internacional ou Al-Shabad, o Fluminense, clube onde se formou Paulinho, terá a direito a uma percentagem de 50 por cento, conforme ficou acertado em 2019, quando o jogador assinou por três temporadas pelo Boavista, no âmbito de uma transferência definitiva que não implicou qualquer investimento da parte dos axadrezados.

Em Portugal desde 2017, Paulinho evoluiu durante duas épocas ao serviço das equipas secundárias profissionais do Sporting (sub-23 e bês), por empréstimo do Fluminense, chegando a jogar ao lado de Luís Maximiano, Gonçalo Inácio, Thierry Correia, Daniel Bragança, Jovane Cabral e Gonzalo Plata. Com menos impacto no Bessa, pelos sub-23, o avançado espanhol Diego Llorente, de 19 anos, foi emprestado ao CD El Ejido por uma época.