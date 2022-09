Fary revela ambição axadrezada na Taça da Liga

Fary, diretor desportivo do Boavista

O antigo futebolista, que agora desempenha a função de diretor desportivo do Boavista, analisou o grupo ​​​​​​​F da prova.

Realizou-se, esta sexta-feira, o sorteio da fase de grupos da Taça da Liga e o Boavista ficou inserido no grupo F da competição, juntamente com V. Guimarães, B SAD e Vilafranquense.

Numa análise ao agrupamento, Fary, diretor desportivo do clube axadrezado, revelou ambição por parte da formação orientada por Petit. "Acho que é um bom grupo, mas, como eu costumo dizer, só no final é que vamos ver. Todos os jogos são bons, mas há um encontro com o V. Guimarães, que vai ser muito bom e espero que o Boavista vença. Na época passada, fizemos um percurso muito bom, para o clube e para os adeptos. Chegar à meia-final foi algo muito importante para nós. Esta temporada, esperamos conseguir a mesma coisa ou melhor. Vamos fazer tudo para chegar o mais longe possível", frisou.

Sobre o arranque de época da equipa do Bessa, o antigo futebolista salientou que "estamos todos em sintonia, direção, equipa técnica, jogadores, adeptos e massa associativa e, quando assim é, costuma dar bons resultados. Espero que continuemos a vencer".