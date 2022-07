Faleceu Phil Walker, antigo jogador do Boavista

Antigo futebolista inglês passou pelo Bessa entre 1984 e 1991. Em Portugal, representou ainda o Maia e o Leixões

Phil Walker, antigo jogador do Boavista, faleceu esta sexta-feira, aos 67 anos, comunicou o clube axadrezado nas redes sociais.

O antigo futebolista inglês esteve no Bessa entre 1984 e 1991, realizando nesse período um total de 218 jogos. É o segundo estrangeiro com mais partidas na história do clube, apenas atrás de Erwin Sánchez.

Em Portugal, Phil Walker passou ainda pelo Leixões e pelo Maia, onde terminou a carreira de futebolista, em 1996.