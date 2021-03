"Estou muito feliz no Boavista. Mais do que nunca, sei que tomei a decisão certa"

Elis mostra-se feliz no clube do Bessa depois de o agente ter afirmado que sair é uma hipótese em caso de descida de divisão.

Depois de o empresário ter afirmado na passada semana que Alberth Elis pode deixar o Boavista em caso de descida de divisão, o avançado hondurenho garantiu estar feliz no clube do Bessa.

"Estou muito feliz no Boavista. Lamentavelmente os resultados não estão a ser os que queríamos, mas tenho muita vontade de continuar a lutar juntamente com os companheiros para sairmos da posição em que estamos hoje", afirmou o jogador, que cumpre a primeira época em Portugal.

"Neste momento estou muito motivado para dar tudo e ajudar o Boavista a manter-se na primeira Divisão. É um grande clube, com muita história no futebol português e tem uma massa adepta incrível. Hoje, mais do que nunca, sei que tomei a decisão certa ao assinar por este clube", continuou ao Deportes TVC.



"Estou feliz no campeonato português, é muito competitivo e espero ajudar a equipa nos próximos jogos. Todos sentimos que temos qualidade suficiente para subir na tabela. Vamos lutar por isso com todas as nossas forças", rematou.