Reggie Cannon, jogador do Boavista

Reggie Cannon, defesa do Boavista, falou esta quinta-feira aos jornalistas. O jogo com o Marítimo, a saída de Sauer e o futuro foram temas abordados.

Os 33 pontos são suficientes para a permanência? "Acho que sim, estamos num lugar melhor do que na época passada. Petit tem sido um fator importante, tem ajudado muito a equipa. Vamos ter jogos muito importantes."

Sauer no Botafogo: "Estamos tristes e felizes, ao mesmo tempo, pela partida de Gustavo Sauer. É um jogador incrível, deu imenso ao clube, mas temos jogadores promissores no plantel prontos para preencher a lacuna e isso será um bom começo para eles nesta ponta final do campeonato e para a próxima época. Temos alguns alas interessantes que podem fazer o seu lugar."

Expectativas para o resto do campeonato: "Se conseguirmos três pontos no próximo jogo, será um fator decisivo. Vai ser interessante ver como a equipa se adaptará à ausência de Sauer, mas estamos preparados para o desafio. A energia é muito boa e Petit sabe como incutir espírito aos jogadores no treino. Vais ser um jogo intenso."

Carreira no Boavista e mercado: "Oportunidade para crescer. Estou focado agora no Boavista, mas estarei atento às possibilidades de mercado de verão. O Boavista deu-me a oportunidade."

Polivalência: "Sou versátil, por isso, consigo fazer qualquer lugar. Petit disse-me que era um bom lateral-direito e podia cimentar a titularidade noutra posição e senti que era importante para o meu futuro, porque as pessoas podem ver que faço múltiplas posições na defesa. Assim posso jogar bem nas duas posições."

Mundial com Irão de Alireza como adversário: "Temos uma seleção jovem. Eu e o Alireza falamos imenso sobre isso nos balneários [risos], porque ele está confiante que vai ganhar. Vai ser uma boa energia e será bom vê-lo no Mundial."

Futebol português: "Tinha algumas opções, mas Portugal tem um futebol muito tático e o inglês é mais físico e eu prefiro o tático. Portugal é o melhor campeonato para isso, os treinadores ajudam-me a crescer em ternos táticos."