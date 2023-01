"Estive em Braga, Vitória e Sporting, mas devo a minha vida ao Boavista"

Elpídio Silva voltou esta terça-feira ao Bessa, foi recebido pelo presidente Vítor Murta e reencontrou os também campeões nacionais, em 2000/01, Petit e Jorge Couto.

Elpídio Silva esteve esta terça-feira no Bessa. O "pistoleiro", que foi campeão nacional pelo Boavista, em 2000/01, época em que, sob o comando de Jaime Pacheco, marcou 13 golos em 27 jogos, e apontou mais 27 nas duas épocas seguintes, foi recebido por Vítor Murta, presidente do Boavista, assistiu ao treino da equipa principal e ainda teve a oportunidade de reencontrar velhos amigos, entre os quais mais dois campeões nacionais, Petit e Jorge Couto.

"Foram anos maravilhosos e um marco incrível na história de todos", começou por recordar o antigo avançado que fez 108 jogos pelos axadrezados entre 2000/01 e 2002/03.

Clube mais importante do percurso que terminou em 2008/09, no AEK Larnaca (Chipre)

"Digo sempre o mesmo a toda a gente: para mim, não houve outro clube como o Boavista; foi onde me senti mais realizado profissionalmente. Estive em outras equipas, como o Braga, Vitória de Guimarães e Sporting, mas devo a minha vida ao Boavista e jamais esquecerei isso."

Alegria do regresso

"Quero agradecer ao presidente pela receção calorosa. Está a fazer um excelente trabalho e nota-se a grande evolução que tem havido nos últimos anos no Boavista. As instalações são do melhor que há; o campo de treinos, o ginásio, a zona dos balneários, o refeitório para os atletas. É tudo do melhor. Nota-se que há um grande trabalho e união entre todos e não tenho dúvidas de que o Boavista está no caminho certo e a crescer. Eu, como adepto, gostava de ver o clube regressar aos grandes palcos e sei que o presidente está a criar as condições para que isso possa ser uma realidade lá mais para a frente."

O antigo avançado estará nas bancadas do Bessa para ver o jogo de domingo com o Gil Vicente e também viu o treino desta terça-feira da equipa de Petit.

"Senti um grande ambiente entre os jogadores, percebe-se que há uma grande união entre todos. Foi um grande treino, sempre com muita intensidade e qualidade, à imagem do Boavista. Depois do que vi no treino, estou ainda mais confiante para o jogo de domingo."

Mensagem aos adeptos axadrezados

"Eles não se esquecem de mim e eu não me esqueço deles. Sou sempre muito acarinhado por todos. Quando estou na bancada a assistir a um jogo, é incrível. No próximo domingo estaremos juntos a torcer pela vitória do meu Boavista."