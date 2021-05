"Estar a ganhar três minutos depois da hora e perder... foi como que uma vacina anti-covid-19"

Declarações de Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, após a vitória por 2-1 em casa do Gil Vicente. Os boavisteiros garantiram a permanência na primeira divisão.

Permanência: "O que se passou aqui hoje foi mérito dos jogadores e, acima de tudo, deu justiça ao seu trabalho e à dificuldade que todos tivemos esta época, que foi atípica, bem diferente de todas as outas, para todos os profissionais, jogadores, treinadores, comunicação social também, mas foi uma lição para todos também. Terminou de uma forma boa para o Boavista."

Balanço da época: "Foi difícil lidar com situações de resultados pouco de acordo com a produção da equipa, resultados [maus] que apareciam quando tudo parecia estar a correr bem, fruto de alguma falta de experiência de muitos jogadores. Estar a ganhar jogos três minutos depois da hora e perdê-los, não conhecia essa sensação como treinador, mas depois ir para casa e viver com isso, ganhar anticorpos, foi como que uma vacina anti-covid-19. O Boavista iniciou a época com outra administração que virou o pensamento para outra forma de ver o negócio do futebol, que me parece correta, mas tem necessidade de tempo. Foi difícil porque foi sempre a competir, com jogos uns em cima dos outros, e com muitos jogadores jovens que vinham de países diferentes e que precisavam de ser ensinados.

Fez ontem [terça-feira] 20 anos que o Boavista foi campeão, o que fizemos aqui hoje não foi isso, mas foi uma vitória importante para o clube, para continuar na I Liga e dar corpo ao projeto. Muitos jogadores vão continuar no Boavista para a próxima época, vão perceber melhor o jogo, o campeonato e a filosofia do clube. Andámos muito para trás e para a frente, foi aí que os jogadores cresceram, e eu também cresci, foi muito rico para mim. Agora é para descansar e preparar bem a próxima época porque o Boavista não pode passar outra vez por isto."

Vai continuar na próxima época? "O futuro do Boavista vai ser com quem a direção entender que é importante. Eu fui treinador do Boavista com muito prazer e muita honra. Terminei a minha missão esta época, para a próxima temos que conversar, não sei. Agora é tempo de descansar. O Boavista tem uma dimensão muito para além das classificações que tem tido e do trajeto desta época, cabe às pessoas saber que meios e recursos para a próxima época."

Adeptos: "Uma palavra de apreço e gratidão para os adeptos do Boavista pelo apoio, pela forma como vibram com o clube teriam sido muito importantes [nas bancadas]. Uma palavra também para o presidente Vítor Murta e para a administração do Boavista, não foi fácil estarem estáveis e equilibrados."