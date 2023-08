Boavista vende bilhetes para receção ao Benfica e adereços das águias apenas no setor visitante

Partida da primeira ronda do campeonato agendada para o dia 14 de agosto.

O Boavista anunciou esta segunda-feira que está aberta a venda de bilhetes para a receção ao Benfica, marcada para o dia 14 de agosto (20h45) e relativa à primeira jornada da Liga Betclic. "Informamos que não serão permitidos adereços do clube visitante nas bancadas do Estádio do Bessa Séc. XXI, com exceção da zona alusiva aos adeptos do clube visitante (Topo Norte)", explicou o clube do Bessa, numa medida articulada com as forças policiais e tomada por questões de segurança.

Confira os preços:

- Sócios com quotas em dia (julho 2022) - 7,5€

- Sócios menores - 0€ (obrigatório levantar bilhete)

- Público Geral (Bancada Nascente Nível 3) - 35€

- Público Geral (Tribuna VIP: Cadeiras Vermelhas/Nascente Nível 2) - 70€

Entretanto, o Benfica comunicou aos seus adeptos que a venda de bilhetes foi interrompida, uma vez que os ingressos estão temporariamente esgotados. A venda será reaberta na terça-feira, às 10h00, com um lote de bilhetes para todos os sócios do clube.