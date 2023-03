Escolha dos adeptos do Boavista: Bruno Onyemaechi eleito melhor jogador de março

Bruno Onyemaechi foi eleito melhor jogador do mês de março pelos adeptos do Boavista

Bruno Onyemaechi recebeu, esta quinta-feira, o prémio de melhor jogador de março, uma distinçção que o fez sentir "muito contente" e "agradecido" pela preferência dos adeptos do Boavista. Para o lateral-esquerdo cedido pelo Feirense, esta distinção é o reflexo de uma "época que está a correr bem" em termos pessoais e também coletivos.

O pensamento está agora voltado para o desafio complicado frente ao Marítimo, que se encontra envolvido na luta pela permanência, por issso, adverte, a equipa " terá de estar no melhor para somar os três pontos", tendo em conta o que Petit já pediu.

"O treinador falou connosco sobre a reta final da época. Ele não quer ver a equipa a asecender na tabela, pelo que o plano é de somar mais vitórias e apresentar mais intensidade. É assim que vamos encarar os jogos que faltam com toda a seriedade e com ambição para conquistar o máximo de pontos possível. Cada jogo tem de ser encarado como se fosse uma final", frisou, explicando o segredo da sua polivalência e adaptação à I Liga.

"O importante é a tua personalidade. No futebol não importa onde jogaste antes. É sobre a tua mentalidade e confiança. Se acreditas em ti, consegues. O treinador falou comigo sobre a mentalidade que a Liga exige, mas para mim também é importante adaptar-me à posição que o técnico pretende. Já joguei em várias posições, mas continuo aberto a novos desafios. Se o treinador quer que jogue a central, a lateral ou médio eu estou aberto a jogar nessas posições. Sou um tipo que está sempre pronto a aprender novas coisas", notou.

Bruno Onyemaechi fui chamado à seleção da Nigéria que tem José Peseiro no comando, um treinador português que "pode ser uma coisa boa, como também pode ser má"", reagiu, o defesa, sorrindo com o desafio. "Fui chamado nos últimos dois jogos, mas não joguei, pelo que agora o importante é focar-me no meu jogo, tentar melhorar e continuar a contribuir para o Boavista", completou.