"És respeitado por aquilo que fizeram os jogadores colombianos do FC Porto"

Seba Pérez num duelo com Otábio, médio do FC Porto

Seba Pérez está feliz no Boavista, enaltecendo a confiança que têm depositado nele.

Jogador mais utilizado pelo Boavista no campeonato, com 28 jogos, Sebastián Pérez não vai defrontar amanhã o Sporting por ter de cumprir castigo, mas esteve em destaque na Comunicação Social da Colômbia.

O médio falou do momentos que vive, mostrando-se muito satisfeito pelo rendimento que tem apresentado, mas também pela adaptação ao futebol português. "Estou a realizar uma boa temporada. Tenho alinhado em muitos jogos e com um bom rendimento. Um jogador quer sempre mais, quer melhorar e aprender, mas tem sido uma boa época. Quando um jogador tem confiança, é mais fácil demonstrar a qualidade que tem dentro do campo", lembrou o internacional colombiano ao canal ESPN.

A cumprir a segunda época em Portugal, e mesmo conhecendo a rivalidade com o FC Porto, Seba Pérez salienta a importância que tiveram para os colombianos os compatriotas que jogaram nos dragões. "Por ser colombiano, és respeitado e admirado por aquilo que fizeram os jogadores colombianos do FC Porto. As pessoas sabem que o jogador colombiano é talentoso e tem qualidade, por isso, já chegam com o pé direito", destacou.

Luis Díaz é um desses exemplos de jogadores que deixaram uma boa imagem. "Víamos o Luis Díaz em todos os jogos e todos dizíamos que ia encaixar perfeitamente no Liverpool, porque o futebol do FC Porto marca uma diferença impressionante pela intensidade que metem durante os 90 minutos. Eles não param e o Liverpool também não", elogia o médio.