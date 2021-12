"Era acusado de ser caceteiro, mas para chegar ao mais alto nível tinha de ter qualidade"

Petit foi apresentado esta quarta-feira como treinador do Boavista. Trata-se de um regresso do técnico aos axadrezados.

Regresso: "Agradeço ao presidente Vítor Murta pela confiança e por voltar a uma casa onde fui feliz e continuo a ser adepto. Quero ajudar o Boavista a conseguir os seus objetivos. Quando estive cá da última vez, agora encontrei muitas diferenças, melhores condições e recursos humanos dignos da grandeza do Boavista, o quarto grande, com vários títulos. É mais uma oportunidade que tenho pela frente. Vamos trabalhar juntos, com os nossos adeptos, porque é uma massa associativa que gosta e que vibra com o Boavista, e conheço-os bem. Estou com bastante alegria, empenho e queremos dar já no sábado uma boa resposta para conseguir o nosso primeiro objetivo, a vitória."

Diferenças: "Saí há uns anos, mas sabia o que se passava no clube, porque acompanho sempre o Boavista. Desde a minha primeira passagem, a diferença é muito grande. Tem melhores condições. Na formação também sabia como estava, até porque tenho o meu filho aqui a jogar. Sei a exigência do Boavista e temos de lutar sempre pelos três pontos. Não exigimos ganhar, mas temos de lutar pelos três pontos. Vim para ajudar e fui muito bem recebido."

Polémica do Belenenses-Benfica: "Não é o momento certo para falar nessas questões. É um dia feliz para mim, para os os boavisteiros, e não devo estar a falar nesse assunto no dia da apresentação."

Sobre o plantel do Boavista: "É um plantel com qualidade. Nem tudo estava bem, mas também nem tudo estava mal. Temos condições para dar uma boa resposta. Prendas de natal? Ainda estamos a um mês [da reabertura do mercado] e temos muitos jogos pela frente."

João Pedro Sousa tinha pedido reforços: "Respeito a opinião do antigo treinador do Boavista, mas eu estou a analisar e a ver o que tenho em mãos. Vamos trabalhar com estes jogadores. É um plantel com juventude, com alguma experiência e vamos tentar recuperar os jogadores. Temos capacidade para dar uma boa resposta e só no dia a dia é que vamos percebendo, mas estou satisfeito com estes dois treinos que fizemos. Vejo um plantel com vontade, determinação e fui bem recebido por eles. Temos de confiar nestes jogadores, tentando que melhorem individualmente para o coletivo ser mais forte"

O que tem faltado: "Falta ganhar. Muitas vezes são os detalhes que fazem a diferença, porque hoje em dia as equipas conhecem-se melhor e os treinadores estão mais bem preparados. Vamos trabalhar nesses pormenores, tentando tirar o melhor partido de cada jogador. Temos de dar confiança aos jogadores que jogam e aqueles que não jogam para que tenham sempre o mesmo nível de exigência tanto a nível tático, técnico e físico. Ganhando sábado a confiança vai aumentando."

Sistema tático: "Já trabalhei no 4x3x3, no 4x4x2, no 3x4x3. Acima de tudo, tenho de ver os jogadores que tenho no plantel, aquilo que foi feito esta época e na temporada passada, porque muitos jogadores transitaram de uma época para a outra, e tentar ver qual é o melhor sistema. Os jogadores é que fazem o sistema e as dinâmicas."

Evolução: "Desde que iniciei aqui a carreira como jogador/treinador mudei muito, ganhei experiência, passei por vários clubes e sou um treinador diferente, às vezes não muito bem visto, mas isso faz parte da crítica e temos e saber aceitá-la. Mas tenho evoluído aos longo dos anos e o maior elogio que posso ter é dos meus jogadores. Sou um treinador mais experiente, mais mais maduro, mais conhecedor do treino e sobre aquilo que é o jogo. Evoluí bastante, e fui obrigado a isso pelos clubes por onde passei. Às vezes têm uma ideia do meu trabalho daquilo que fui como jogador, da raça, determinação e até era acusado de caceteiro, mas para chegar ao mais alto nível também tinha de ter alguma qualidade. Hoje em dia não chega só jogar bem, há que ter determinação, vontade, intensidade e agressividade, no bom sentido. Nós vemos as diferenças quando as equipas portuguesas jogam no estrangeiro."

Objetivos: "Não traçamos objetivos. O mais importante no futebol é viver o presente, o treino e o jogo. Temos de estar sempre bem preparados para chegar aos jogos e lutar pela vitória. Transmito aos jogadores a responsabilidade e a grandeza do Boavista. Às vezes jogar bem não é o mais importante, neste caso temos de ganhar jogos. Acima de tudo, queremos chegar ao final da época e nós e os nossos adeptos estarmos felizes."

Salvador noutros clubes: "Costumo falar com os meus amigos e com malta do futebol e o que digo é que, para salvar uma equipa, tens de jogar para ganhar. Se estás em último lugar, tens de jogar para ganhar para subires na classificação. Não sei como não jogo para ganhar se consegui esses objetivos e "salvei" essas equipas..."