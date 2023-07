Boavista e Nantes discutem transferência de Chidozie

De acordo com a rádio francesa Hit West, o central nigeriano já acertou um contrato de quatro épocas com o Nantes, que já representou na época 2017/18, por empréstimo do FC Porto.

Depois de uma época em que foi emprestado ao Hajduk Split, onde venceu a Taça da Croácia, Chidozie Awaziem poderá estar prestes a regressar ao Nantes, emblema que já representou na época 2017/18, por empréstimo do FC Porto, registando 23 jogos.

De acordo com a rádio francesa Hit West, o 16.º classificado da última edição da Ligue 1 encontra-se em negociações junto do Boavista com vista à contratação do central nigeriano, de 26 anos, que já terá acertado um contrato de quatro épocas com "les canaries". Um cenário que O JOGO confirmou como sendo verdadeiro e provável de ser concretizado.

Na época passada, Chidozie marcou cinco golos em 36 jogos pelo Hajduk Split, estando ligado aos axadrezados desde 2020, inicialmente cedido pelos dragões.

