Elis marcou ao FC Porto e foi destacado no país onde é estrela: "Pantera furiosa"

Imprensa hondurenha deu grande destaque à exibição e ao golo no Estádio do Dragão do internacional por quem os axadrezados recusaram propostas de transferência, em janeiro.

Alberth Elis confirmou, com o golo no Dragão (2-2), uma especial apetência para brilhar nos espetáculos mais mediáticos. Contratado por cerca de um milhão de um euros ao Houston Dymano, da MLS (Estados Unidos da América), o internacional hondurenho estreou-se a marcar pelo Boavista a 2 de novembro, no Bessa, ao fazer o segundo da vitória expressiva por 3-0 sobre o Benfica.

A exibição e o desvio triunfal, após cruzamento de Ricardo Mangas, sábado, com o FC Porto, mereceram um grande destaque na imprensa das Honduras, onde o avançado é uma autêntica estrela. "Pantera furiosa" é a manchete do jornal "Mi Pasión", suportada por uma uma imagem do "Panterita" - como é conhecido - a festejar o segundo golo no Dragão. Outros jornais hondurenhos como "La Tribuna", "La Prensa" e o diário desportivo "Más" elogiaram uma "atuação individual de grande nível" do jogador do Boavista "frente ao campeão e candidato ao título".

Depois de assumir um compromisso com os axadrezados até 2024, Alberth Elis revelou, em novembro, que "podia ter assinado um contrato extenso" na MLS, que "praticamente" lhe "resolveria a vida", mas escolheu a Europa porque era "um sonho que tinha desde pequeno". O avançado, que celebrou 25 anos na véspera da visita ao Dragão, está a confirmar, nesta primeira aventura no futebol europeu as qualidades que o elevaram ao estatudo de estrela da liga norte-americana, onde fez 35 golos em 99 jogos, nas três épocas no Houston Dynamo. Apesar das dificuldades que o Boavista tem sentido neste campeonato, a Alberth Elis não falta mercado. Foi um dos três jogadores por quem a SAD recusou propostas no mercado de inverno, por entender que é imprescindível e que a cotação pode aumentar, no final da época.

Este foi o quarto golo de Elis no campeonato. Também marcara em Paços de Ferreira (1-1) e em Portimão, na vitória por 2-1. O hondurenho, que tem ainda no registo duas assistências, é agora o melhor marcador da equipa, com mais um golo do que Angel Gomes e mais dois do que Hamache, Ricardo Mangas e Gustavo Sauer.



Nuno Santos rendido à "honra" de ser capitão

Nuno Santos foi capitão pela primeira vez no Dragão. "Foi uma honra ter podido usar esta braçadeira que tanto significa para mim", escreveu no Instagram o médio do Boavista que também partilhou a felicidade pelo que a equipa fez (2-2). "Muito orgulhoso da nossa exibição", declarou o jogador emprestado pelo Benfica. "Num jogo difícil, fomos à luta com ambição, união e força. Queríamos e merecíamos mais. Lutaremos desta forma até ao final", prometeu.