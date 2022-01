Eleições no Boavista para o triénio 2022-2024 já têm data marcada

Vítor Murta, atual presidente, vai concorrer sem oposição

As eleições dos corpos sociais do Boavista para o triénio 2022-2024 vão decorrer em 14 de janeiro, no Estádio do Bessa, anunciou hoje o presidente da assembleia-geral do clube.

"A assembleia ordinária abre às 10:00 e as mesas de voto funcionam no hall de entrada principal do Estádio do Bessa, mantendo-se em funcionamento permanente até às 20:00. Os associados eleitores deverão fazer-se acompanhar do cartão de sócio, com a quota em dia", explica a convocatória assinada pelo órgão dirigido por Manuel Tavares Rijo.

O atual presidente Vítor Murta vai concorrer sem oposição ao sufrágio dos axadrezados, no qual "têm de ser cumpridas as regras" determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) face à pandemia de covid-19, "como uso de máscara e distanciamento social".

Manuel Tavares Rijo e Joaquim Carvalho irão continuar a dirigir a mesa da assembleia-geral e o conselho fiscal, respetivamente, integrando a lista do atual líder da SAD, que assumiu em 26 de outubro de 2021 a recandidatura a um segundo mandato seguido.

O advogado foi eleito sem oposição em dezembro de 2018 nas eleições para o triénio 2019-2021, ao reunir 75,7% das preferências, que corresponderam a 334 votos de associados, 54 brancos e 53 nulos, sucedendo ao histórico ex-presidente João Loureiro.

O Boavista é 11º classificado, com 16 pontos, e recebe o Tondela no sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin, a última da primeira volta.