"É muito cedo para falar de nós como o Boavistão, só ganhámos alguns jogos"

Pedro Malheiro, jogador do Boavista

O Boavista está em quarto lugar no campeonato, mas Pedro Malheiro garante, em entrevista exclusiva a O JOGO, que no balneário dos axadrezados não se fala no regresso às competições europeias.

Totalista do Boavista, com 630 minutos, Pedro Malheiro tem estado em destaque numa equipa que tem sido uma das surpresas do campeonato.