João Pedro Sousa já pode contar com os reforços na receção dos axadrezados ao Paços de Ferreira

Na antevisão do jogo desta segunda-feira à noite, com o Paços de Ferreira, João Pedro Sousa reconheceu, naturalmente, que é muito bom já poder contar com os jogadores que estavam impedidos de jogar por não poderem ser inscritos na Liga, como eram os casos dos cinco reforços - Alireza Beyranvand, Filipe Ferreira, Abascal, Makouta e Gorré -, e também Chidozie e Nathan, que já estavam no plantel em 2020/21 e comprados esta época pelo Boavista.

"Não digo que é alívio ou não, mas é mais confortável trabalharmos todos partindo do principio que todos podemos ajudar. É difícil para todos quando grande parte dos jogadores não podem ajudar. Ninguém fica contente. Felizmente tudo se resolveu, o trabalho fica melhor, fica mais forte e rico e a preparação para o jogo também evolui de forma muito positiva. Mas tal como nas semanas anteriores, sabemos o que nos espera, a dificuldade, sabemos que não temos o plantel como vai ficar no final da janela de mercado, mas isso não retira ambição.

Análise ao jogo com o Paços de Ferreira

"Vai ser um jogo complicado depois de um mau jogo e não há que esconder, não há que fugir dos factos. Depois do jogo de Barcelos, fizemos uma análise muito detalhada do que se passou, perceber o que esteve mal e o que é que podemos melhorar. Mas penso que dentro deste aspeto a semana foi muito boa, foi produtiva, para ajudar temos já todo o plantel disponível, portanto a nossa perspetiva é estarmos mais fortes para um jogo muito complicado contra uma equipa muito competente. Sabemos que temos uma tarefa muito difícil, mas estamos a preparar-nos o melhor possível para tentarmos ganhar".

Diferenças entre o Paços e o Boavista

"O que é notório é que o adversário tem ritmo mais alto do que o nosso. Até porque nós colocarmos jogadores que chegaram recentemente não têm minutos de competição. Nesse aspeto podemos ter aqui alguma dificuldade. Mas o adversário conseguiu gerir da melhor forma e sempre com resultados positivos o seu plantel e o desgaste físico. Mesmo que não o tivesse feito, não me parece que fosse condicionar o rendimento da equipa".



Influência dos adeptos

"Já tinha referido que para nós é fundamental o apoio dos adeptos, mas tenho que ser muito honesto e confessar que, felizmente, já passei por muitos lados e fiquei sensibilizado pela forma como os adeptos nos apoiaram, mesmo o jogo não correndo bem. Foi massivo, ruidoso e digo-o no bom sentido. Não quero deixar de agradecer e dizer que precisamos muito deles. É uma ajuda muito grande, vamos ter um adversário difícil e, com eles, acredito que vamos ter uma ajuda extra e de que precisamos muito".

Entrada de Vukotic

"Eu não quero de forma alguma fugir à pergunta, mas não quero ser indelicado convosco, com os jogadores que cá estão e os que são de outros clubes. Não quero falar de jogadores que são de outros clubes, mas enquanto não forem do Boavista não vou falar. Enquanto as coisas não estiverem formalizadas, não vamos falar de nomes. Até porque como sabemos, as coisas à última da hora acabam por não se fechar. Estamos a tentar contratar, precisamos de fechar o plantel, quando estiver formalizado falamos".