"Demonstrámos que estamos aqui bem vivos", diz Vasco Seabra

O treinador do Boavista apreciou a exibição, pese o empate (1-1) com o Moreirense

Vasco Seabra ficou agradado com o desempenho do Boavista no empate (1-1) em visita do reduto do Moreirense, na partida que abriu a terceira jornada da I Liga.

Análise ao jogo: "Se antes do jogo um ponto era negativo, depois da partida pior ainda. Na primeira parte podíamos ter tido uma vantagem muito mais larga. Tivemos controlo absoluto do jogo e as melhores oportunidades. Na segunda, o jogo ficou muito estranho, muita disputa no ar e de duelo. Não me recorde de grandes oportunidades do Moreirense, tirando agora os últimos dois minutos, as melhores oportunidades foram nossas. Depois, há um penálti numa serie de acontecimentos que criam dúvida."

Comportamento da equipa: "Atitude incrível, vontade de ganhar muito grande. Demos uma demonstração que estamos aqui bem vivos, saímos muito tristes com o resultado, mas satisfeitos com o desempenho."

Melhoria na defesa: "Sofremos cinco e três golos [segunda e primeira jornada, respetivamente] e sentimentos que tínhamos que ser estanques. Defender com raça, cada duelo fosse uma luta muito grande. Penso que isso foi evidente, diminuímos claramente as oportunidades do adversário e roubámos a bola mais à frente."

Importância da paragem para compromissos internacionais: "Muito importante para o crescimento da equipa e para consolidar as entradas dos jogadores. Há muitos a chegar que precisam de ganhar rotinas e uma maior dimensão física, porque foram entrando aos poucos. Estamos em crescimento e daqui a duas semanas acredito que vamos estar melhores."