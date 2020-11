O jogador do Boavista chocou com o guarda-redes do Farense e um companheiro de equipa, ficando muito queixoso no relvado.

Benguché saiu, este domingo, de maca e com colar cervical, durante o jogo Farense-Boavista, que terminou com a vitória da equipa da casa, por 3-1.

Ao minuto 89, na sequência de um livre, o jogador da Boavista tentou saltar à bola, mas chocou com o guarda-redes do Farense e um companheiro de equipa, ficando queixoso no relvado.

Benguché ainda foi assistido no relvado durante alguns minutos e acabou mesmo por sair sob aplauso das pessoas que estavam no estádio.