Defesa Filipe Ferreira renova com Boavista: "Este é um clube especial"

Defesa Filipe Ferreira renova com Boavista

Filipe Ferreira, que tinha sido adquirido em julho de 2021 ao Tondela, renovou contrato por mais uma temporada com o Boavista, até 2022/23.

"Estou muito contente por ter a possibilidade de continuar a representar um grande clube como o Boavista. Esta renovação é o reconhecimento do trabalho que tem sido feito e prometo continuar a dar sempre o máximo em prol da equipa", expressou o lateral esquerdo, em declarações publicadas no site do clube portuense.

Filipe Ferreira, de 31 anos, já fez 23 encontros na época de estreia pelo Boavista, que foi antecedida por experiências no escalão principal com Belenenses, Paços de Ferreira, Nacional e Tondela, intercaladas por uma passagem pelos austríacos do Sturm Graz.

"Este é um clube especial e que tem nos seus adeptos uma das suas principais forças. Eles são exigentes, mas estão sempre connosco, nos bons e nos maus momentos, e passam uma força incrível aos jogadores, como sucedeu no último jogo [vitória sobre o Arouca]", agregou o defesa, que está a um jogo de alcançar as 200 partidas na I Liga.

Natural de Lisboa, o lateral esquerdo começou por representar o Atlético, emblema no qual finalizou um percurso formativo iniciado no CAC da Pontinha, estando agora "feliz" por ter a oportunidade de prosseguir a carreira "num dos grandes clubes em Portugal".

"Não nos falta nada no clube. Aqui encontramos todas as condições para fazer um bom trabalho e foi também por isso que quis continuar, pelo menos, por mais um ano", frisou.

Filipe Ferreira valorizou ainda o "excelente grupo de trabalho" e a "união" das "panteras", que vêm de vitórias consecutivas ante Famalicão (2-1) e Arouca (1-0) e seguem na 11.ª posição, com 33 pontos, 10 acima dos lugares de descida direta, a cinco rondas do fim.

"Trabalhamos todos os dias nos limites, todos dão o máximo e apoiamo-nos sempre uns aos outros no balneário. Temos um grupo muito forte e unido. Isso vê-se, sobretudo, nos momentos em que os resultados não são tão bons - felizmente em 2021/22 não têm sido muitos. É por isso que temos feito uma boa época, mas ainda queremos mais", concluiu.

O conjunto de Petit visita o Marítimo, 10.º colocado, também com 33 pontos, no sábado, às 18h00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em encontro da 30.ª jornada da I Liga.