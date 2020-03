Daniel Ramos: "Quando sentimos que alguém abranda, é importante que saia..."

Declarações do treinador do Boavista na antevisão ao encontro com o Tondela.

O treinador Daniel Ramos pediu maior empenho aos futebolistas do Boavista para quebrarem um ciclo de três derrotas consecutivas na deslocação ao Tondela, no sábado, em partida da 24.ª jornada da I Liga. "O Boavista é um grande clube e temos de saber conhecê-lo. Se queremos crescer e proporcionar mais alegrias no futuro, precisamos todos de andar mais rápido. Há exigência máxima para responder em campo ao que treinámos durante a semana e só irei para a guerra com quem estiver preparado", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Os axadrezados tentam reencontrar-se com os pontos após desaires frente a Belenenses SAD (2-1), Sporting (2-0) e Gil Vicente (1-0), que se sucederam a outros tantos triunfos sobre o Aves (1-0), Vitória de Guimarães (2-0) e Paços de Ferreira (1-0). "As oportunidades devem ser encaradas com muita seriedade e quem tenta fazer as coisas que pedimos merece o nosso reconhecimento. Mas quando sentimos que alguém abranda, por vezes é importante que esse jogador saia do onze e da convocatória, até para salvaguardá-lo, no sentido de refletir, melhorar e ser útil mais à frente", sustentou.

Admitindo uma reconversão tática face ao passado recente, Daniel Ramos procurou "levantar o astral" dos jogadores boavisteiros durante a semana, alinhando todo o plantel "no mesmo sentido", em busca da segunda vitória em cinco visitas a Tondela para a I Liga. "Não olhei à classificação, porque só pensei em preparar esta semana para voltarmos aos pontos. Sem procurarmos desculpas, temos de andar no limite, honrar o clube e dar tudo para que o resultado aconteça. Não conseguindo, se dermos tudo o que temos, seremos reconhecidos pelos adeptos e estaremos mais próximos do que queremos", defendeu.

O Boavista terá pela frente uma formação em igual momento de forma, já que soma três derrotas consecutivas, num total de quatro encontros sem ganhar, transportando ainda o pior registo caseiro do campeonato, com sete pontos em 11 duelos como visitado. "É uma equipa que gosta de ter bola e normalmente tem jogo interior para chegar à largura e utilizar bastantes cruzamentos para a área. Defensivamente é organizada e oferece pouco espaço entrelinhas. O Tondela tem discutido resultados até ao final e é um adversário idêntico a muitos outros, de boa valia e que merece respeito", analisou.

Daniel Ramos não revelou a convocatória, mas sabe da indisponibilidade do lesionado Lucas e do castigado Fabiano, enquanto o defesa Neris regressa após ter cumprido um jogo de suspensão e o avançado Alberto Bueno já treinou sem limitações.

O Boavista, 10.º colocado, com 28 pontos, visita o Tondela, na 15.ª posição, com 24, no sábado, às 15:30, no Estádio João Cardoso, em desafio da 24.ª jornada da I Liga, com arbitragem do portuense Gustavo Correia.