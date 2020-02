Daniel Ramos lamenta: "Fomos poucos atrevidos e agressivos"

Declarações do treinador do Boavista após a derrota com o Sporting, por 2-0.

Jogo: "É um desfecho que não nos agrada, como é óbvio. A nossa intenção era vir aqui pontuar, apesar do grau de dificuldade do jogo e do adversário. Em relação ao jogo, não foi uma boa primeira parte, em termos gerais. Fomos poucos atrevidos e agressivos. Não estivemos sempre bem posicionados e faltou-nos iniciativa na pressão para dificultar a construção do Sporting. Queríamos provocar erros ao Sporting, não o fizemos.No início até entrámos bem no jogo, mas na primeira situação de bola parada sofremos o golo e o golo em cima do intervalo retirou-nos um pouco daquilo que era a nossa estratégia. É diferente ir para o intervalo a perder 1-0 do que a perder 2-0. Na segunda parte a equipa melhora, conseguiu jogar mais adiantada, mais próxima da baliza do Sporting, as oportunidades foram mais repartidas, estivemos próximos de marcar e acredito que se o tivéssemos feito, íamos até ao final discutir o resultado, mas parabéns ao Sporting".

Equipa: "Esta equipa tem características próprias e à medida que vamos conhecendo os jogadores, eu entrei com o processo a meio. A ideia de jogo foi alterada com para procurar um atalho nos melhores resultados e melhorar também a sua forma com bola. Estamos a melhorar. É um caminho que não é fácil. Há nesta equipa capacidade para melhorar a qualidade de jogo. Nesse caminho existem jogos onde a intermitência entre a primeira e a segunda parte vai acontecendo. Vamos trabalhar em cima disso. Os objetivos têm de ser atingidos. A equipa vai atingir o mais rápido possível os objetivos [manutenção]. Vamos conseguir conquistar ainda mais pontos".

Boavista teve 39% de posse de bola: "É um dos jogos em que a equipa que tem menos posse de bola, perde. Isso vale o que vale. O importante é aquilo que se faz quando se tem a bola".