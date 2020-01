Daniel Ramos e a reunião com o presidente: "O que é do balneário fica entre nós"

Daniel Ramos, treinador do Boavista, perdeu em Vila do Conde, cidade de onde é natural

No final do jogo em Vila do Conde, Vítor Murta esteve a falar com a equipa técnica e com os jogadores. Técnico assume "falta de concentração, de eficácia e de objetividade"

Daniel Ramos demorou a chegar ao flash-interview da Sport TV por ter estado com o presidente do clube, Vítor Murta, no balneário, numa reunião com os jogadores, após a derrota, por 2-0, em Vila do Conde, com o Rio Ave.

"O que é do balneário fica entre nós", respondeu o treinador do Boavista à questão sobre o teor da reunião. "Com a ajuda de todos sabemos o que temos de fazer e também com a ajuda da nossa massa associativa, a quem agradeço o apoio. É natural que demonstre descontentamento. Temos de arregaçar as mangas e saber o que temos de fazer no próximo jogo na Vila das Aves. A equipa tem de parar de sofrer golos, a eficácia defensiva é tão importante como a ofensiva".

Análise ao jogo

"O Rio Ave foi mais eficaz. Faltou-nos ser mais pragmáticos. Faltou-nos concentração na primeira parte, quando estávamos a controlar o jogo. O primeiro remate do Rio Ave à baliza é o 1-0. Sofremos um golo em cima do intervalo e deitámos tudo a perder nesses cinco minutos. O grande problema da equipa foi falta de concentração que, em condições normais, não podem acontecer. Procurámos inverter na segunda parte, mas não conseguimos".

Balanço dos três primeiros jogos à frente da equipa (um empate e duas derrotas)

"Queríamos mais e talvez merecêssemos mais. Mas temos que arregaçar as mangas. Temos 19 pontos, o ideal era mudar para a segunda volta com 20 pontos. Temos culpa própria, eu assumo responsabilidades, o nível exibicional melhorou, mas a equipa não está a ser tão objetiva como é preciso. Vamos tentar ser mais objetivos, eficazes e concentrados".