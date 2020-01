Daniel Ramos deixa garantia aos adeptos: "Há competência nesta equipa técnica"

Treinador do Boavista reconhece que "a exigência é alta" na receção ao Famalicão e adianta que na próxima semana tomará decisões em relação à reestruturação do plantel neste mercado de inverno

Depois da estreia, com um empate, a um golo, diante do Portimonense, Daniel Ramos volta a jogar em casa este sábado, desta feita com o Famalicão, terceiro classificado ao fim de 15 jornadas. Na conferência de antevisão, o treinador do Boavista começou por abordar o que pensa ser necessário melhorar depois da estreia com a equipa algarvia e de três semanas à frente dos axadrezados,

"Há sempre muito a melhorar, mesmo quando as coisas correm bem. Ainda há bastante a melhorar. Há um processo a consolidar, precisamos de continuar a trabalhar processos defensivos e ofensivos e a evidenciá-los no campo. Estamos num processo de mudança, de evolução e de conhecimento mútuo e um momento aquisitivo de ideias. Pretendo que a equipa assimile o mais rápido possível as minhas ideias e as coloque em prática. Passa muito por melhorar a interação, o entendimento entre setores - linha defensiva e ataque - porque em termos de capacidade de trabalho, de entrega ao jogo, um ADN Boavista, de raça, de atitude, esteve muito presente no último jogo. Portanto, pretendemos manter este ADN e que esteja um bocadinho mais tranquila no momento de ter bola".

Como se conquista tranquilidade perante o terceiro classificado?: "Temos a perfeita noção de que temos pela frente um jogo muito exigente. Está a surpreender pela qualidade individual e coletiva, pelos resultados e pelo posicionamento na tabela. O Famalicão tem princípios de jogo bem definidos e consolidados. A exigência que temos perante um adversário destes é alta. Essa tranquilidade conquista-se de ações de sucesso à medida que o jogo vai decorrendo, Tudo o que seja a equipa conseguir somar ações positivas maior tranquilidade terá a nossa equipa".

Empatia com os adeptos: "Fui muito bem recebido. A expectativa é sempre alta. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa acessível, comunicativa, exigente, muito focado no rendimento da equipa. Os adeptos estão perfeitamente à vontade porque temos competência na equipa técnica para defender a cem por cento os interesses do clube. Os resultados são decisivos, têm um peso muito grande na apreciação e no valor dos treinadores da equipa. Estamos a ter muita dedicação e a ser muito objetivos, mas queremos ver isso refletido nos resultados".

Reestruturação do plantel no mercado de inverno: "Vamos definir, internamente, o que queremos. Tenho tido conversas quase diárias com o presidente em relação a isso. Sabemos o que queremos em relação ao futuro do Boavista. Há uma linha matriz de orientação para o futuro e na próxima semana iremos tomar algumas decisões. Este tempo foi de análise, este jogo vai reforçar o que nesta altura já tenho pré-concebido e muito provavelmente na próxima semana com a administração tomaremos orientações em relação ao futuro imediato do Boavista".