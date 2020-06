Treinador do Boavista afirmou, na Sport TV, que faltou "capacidade de resposta" à equipa, na segunda parte, para evitar a goleada de 4-0 aplicada pelo FC Porto, no Dragão, no dérbi desta terça-feira.

Estratégia: "No início tivemos dificuldades, mas percebemos que a ocupação do espaço estava a ser boa. Foi uma boa primeira parte, do ponto de vista posicional. Do ponto de vista do equilíbrio, conseguimos ser uma equipa que defendeu muitas vezes bem. A partir do meio da primeira parte, conseguimos ter mais bola, mais tranquilidade para circular, sempre sob forte pressão do FC Porto, que tentou sempre contrariar a nossa saída, mas conseguimos estabilizar mais o nosso jogo. Chegou ao intervalo 0-0 e deu a perceção de que, se fôssemos um bocadinho mais agressivos e mais audazes, se viéssemos para a segunda parte na perspetiva de continuar a ter a posse de bola, com um bocadinho mais de posse e mais domínio poderíamos ter outro tipo de resultado, que não foi conseguido na segunda parte".

Quebra: "Não conseguimos uma boa segunda parte. Sofremos cedo, dois golos quase seguidos, dois penáltis, e quando assim é, quando cometemos os erros que cometemos... Não fomos eficazes, principalmente, pelo nosso corredor esquerdo. Demos veleidades ao FC Porto e fomos penalizados. (...) O nosso lado esquerdo acabou por ter dificuldades em conter esse caudal e acabámos por não ser uma equipa tão competente como fomos na primeira parte e faltou capacidade de resposta para criarmos dificuldades ao FC Porto"

Choque após duas vitórias: "É evidente que não [abala], até porque vimos de três bons jogos, duas vitórias, de uma imagem positiva. Esta segunda parte não condiz com o que a equipa produziu no resto da retoma. Há que refletir, ver no que cometemos erros, rapidamente, para no próximo jogo podermos regressar às boas exibições e aos resultados".