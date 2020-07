Daniel Ramos à espera de reunir com o presidente: "Quero decidir o meu futuro"

Treinador do Boavista recordou que os três objetivos que lhe foram propostos pela Direção já "foram conseguidos"

Na conferência de antevisão do jogo com o Benfica, Daniel Ramos falou também sobre o seu futuro. Há duas semanas, o treinador do Boavista afirmara que esperava ter uma reunião com Vítor Murta, presidente do clube, para definir a sua situação.



Daniel Ramos começou por fazer um esclarecimento. "Não gostei de ver num órgão de comunicação social que eu estava a forçar a minha continuidade. É completamente falso. Nunca fiz nem vou fazer", explicou.



A seguir, apontou os três objetivos que lhe foram solicitados pela Direção quando assumiu o comando técnico dos axadrezados. "O primeiro, principal: permanência, se possível de forma segura, sem passar por aflições. Conseguido. Segundo, valorização de jogadores. Conseguido. Dois deles [Neris e Rafael Costa] já deram retorno financeiro e outros vão dar. Terceiro, continuarmos a ser uma equipa à Boavista, a defender bem, que já vinha do tempo do Lito Vidigal, e nós demos continuidade e depois melhorar do ponto de vista ofensivo e estarmos mais capazes. Isto foi muito bem conseguido porque a equipa deu passos de qualidade em frente. Os itens que me foram propostos foram todos conseguidos", sublinhou.



O treinador do Boavista acrescentou que, uma vez atingidos os objetivos, ficou então "de falar e o falar não é forçar". "Abdiquei de um ano de contrato, a proposta era de um ano e meio, fui correto e disse no final falamos porque só me interessa continuar se houver agrado de ambas as partes. E é essa reunião que estou à espera e nada mais do que isto.", referiu.

"Estou muito sereno, quero ter essa reunião. Se for para continuarmos há que começar a trabalhar, se não for, vou continuar a defender as cores do Boavista porque será sempre o meu clube até ao meu último dia de trabalho", garantiu, reforçando que continua à espera que aconteça com o presidente,

"Por isto ou por aquilo não tem acontecido, como é óbvio quero que aconteça porque quero decidir o meu futuro, se for para continuar vamos fazê-lo de forma objetiva. Se não for, eu e a minha equipa técnica queremos continuar a trabalhar e a ver outras possibilidades de trabalho", concluiu.