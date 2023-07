Dallas avisa Boavista: "Se não pagarem nas próximas três janelas de transferências..."

Dallas em vigilância acesa, contabiliza débitos e falta de respeito. Diretor-desportivo do Dallas concretizou a O JOGO algumas das graves acusações ao Boavista, por ignorar, na íntegra, pagamento da transferência de Cannon.

Reggie Cannon é um centro de problemas e tormentos para o Boavista, tendo o internacional norte-americano rescindido o contrato por justa causa, estando o seu anterior clube, o Dallas, a reclamar o dinheiro de uma transferência sobre a qual o seu diretor-desportivo, André Zanotta, garante não ter sido recebido qualquer cêntimo. O brasileiro atendeu uma chamada de O JOGO para explicar melhor graves acusações feitas ao Boavista no jornal Record.

"É um comportamento surpreendente e desonra o clube grande que é. Tem sido uma falta de respeito enorme, porque há sempre problemas, mas, geralmente, há vontade de negociar a dívida. No caso do Boavista, ignoram por completo que não pagaram um cêntimo de uma transferência feita há três temporadas", situa Zanotta. "Devem todo o valor da transferência, devem o bónus dos 25 jogos do Cannon e os juros da operação desde que foi feita. Posso dizer que a dívida está já nos quatro milhões de euros", avisa o diretor-desportivo dos texanos. "A luta foi vencida em todas as etapas, no CAS e na FIFA. É estranho que havendo uma janela de transferências, estando o Boavista impedido de inscrever contratos pelo processo movido pelo Dallas, eles não tentem qualquer comunicação", acusa, precisando os riscos que correm as panteras.