Covid-19: Tiago Ilori e Gorré estão infetados e falham receção ao Gil Vicente

Central e extremo testaram positivo à covid-19

Tiago Ilori e Gorré não vão poder defrontar o Gil Vicente. O defesa-central e o extremo acusaram positivo à covid-19 e por isso não vão poder fazer parte dos planos de Petit para a receção à equipa de Barcelos, este sábado à tarde, no Estádio do Bessa, na 18.ª jornada, a primeira da segunda volta do campeonato.

Contratado no verão do ano passado ao Nacional, Gorré, internacional do Curaçau tem 17 jogos em todas as competições, 15 dos quais no campeonato, onde foi 11 vezes titular da formação axadrezada e fez três assistências para golo.

Cedido pelo Sporting, Tiago Ilori, central com 28 anos, soma oito jogos, seis na Liga Bwin, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga.