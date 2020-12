Claque Panteras Negras anuncia quebra de relações com a direção do Boavista

Claque Panteras Negras corta relações com a Direção do Boavista

"Avizinham-se tempos de guerra", pode ler-se nas redes sociais do grupo de adeptos do clube do Bessa.

A claque Panteras Negras quebrou este sábado as relações com a direção do Boavista, acusando os corpos sociais liderados por Vítor Murta de metas que "não passaram de promessas políticas".

"É com enorme tristeza, ou não, que a claque informa a todos os seus sócios, simpatizantes e adeptos que a partir deste momento, e a pensar no bem do nosso clube, que estará sempre acima de tudo, corta relações com a atual direção", lê-se em comunicado publicado nas redes sociais dos Panteras Negras.

A SAD dos portuenses acertou na terça-feira a rescisão com o treinador Vasco Seabra, deixando o comando interino a cargo do adjunto Jorge Couto e do treinador da equipa sub-23, Daniel Rosendo, até à apresentação do sucessor, que ainda não foi anunciado, sendo que está tudo encaminhado para que Jesualdo Ferreira seja o novo homem do leme.

"As promessas feitas foram todas e não passaram de promessas políticas. Visto isso, que será explicado a quem quiser ouvir, não resta outra solução que não seja tentar salvar e reverter o que pensaram ser possível fazer. Avizinham-se tempos de guerra, que será de vitória no final, na certeza de que o Boavista será sempre dos boavisteiros", termina.

Os associados do Boavista aprovaram por unanimidade em 10 de outubro uma parceria com o grupo do empresário hispano-luxemburguês Gerard Lopez, que implica a "transmissão parcial das participações sociais" do clube do Bessa na SAD.

O proprietário dos franceses do Lille e dos belgas do Mouscron passou a acionista maioritário da administração dos axadrezados, na sequência de um defeso marcado pela profunda remodelação estrutural do emblema campeão nacional em 2000/01.

Com a entrada de capital estrangeiro foram adquiridos 20 reforços e o treinador Vasco Seabra, além das nomeações de Ricardo Costa como diretor desportivo e de Admar Lopes, braço direito de Luís Campos, diretor desportivo do Lille, como diretor-geral.

Em nove jornadas da I Liga, as panteras têm apenas uma vitória, cinco empates e ocupam o 15.º posto, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.