Chidozie está mesmo de saída do Boavista: futebol turco é o destino

O Alanyaspor oficializou a contratação do defesa-central Chidozie, ao Boavista.

O Alanyaspor oficializou a contratação de Chidozie esta quarta-feira. O defesa-central deixa o Boavista rumo ao futebol turco, num negócio cujos moldes não foram, até ao momento, divulgados pelo clube.

No entanto, de acordo com a Imprensa da Turquia, o defesa-central deverá ser emprestado por um ano, havendo uma cláusula de compra obrigatória no valor de cinco milhões de euros.

Recorde-se que essa foi a verba que o Boavista pagou ao FC Porto para assegurar os serviços do internacional nigeriano, de 24 anos, em definitivo.

Chidozie chegou em 2020, por empréstimo dos dragões, ao emblema axadrezado, que acionou depois a opção de compra que tinha sobre o jogador. Ao serviço do Boavista, o central disputou 32 jogos, três deles já esta temporada.