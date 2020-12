Chidozie em entrevista: "O FC Porto faz parte do meu passado"

ENTREVISTA >> À prova das intermitências do Boavista, Chidozie paira num nível exibicional superior, amadurecido nas ligas de França, Turquia e Espanha. O FC Porto, onde começou, é passado. O Boavista é tudo, por agora

No dia em que falámos com Chidozie, o central era notícia: o Boavista prepara-se para acionar a opção de compra do passe do internacional nigeriano ao FC Porto e cortar assim os rumores de que o campeão nacional estaria disposto a resgatá-lo em janeiro.

O Dragão foi a primeira casa em Portugal, era ainda júnior, e a única onde não se impos, mesmo depois de uma boa época no Leganés, em Espanha. O futuro, dizem também as notícias do mercado, abre-lhe outras ligas aliciantes, mas só quer "ajudar a equipa" a ser tudo o que pode neste campeonato que ainda leva só uma vitória, mas vai a tempo de sonhar com a Europa. "Ainda não estamos a ganhar, mas estamos muito perto de vencer jogos", avisa, com o Braga no horizonte e alheio ao interesse que alimenta no caminho: "Estou feliz aqui. Não estou a pensar noutros clubes.