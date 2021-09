Chidozie de saída do Boavista, garantem na Turquia

Chidozie de saída do Boavista

o serviço do Boavista, o central disputou 32 jogos, três deles já esta temporada.

Chidozie Awaziem estará de saída do Boavista. A garantia é dada pela Imprensa turca, que afirma que o central nigeriano será reforço do Alanyaspor.

De acordo com a Imprensa da Turquia, o defesa chegará ao Alanyaspor por empréstimo de um ano, com cláusula de compra obrigatória no valor de cinco milhões de euros.

Recorde-se que essa foi a verba que o Boavista pagou ao FC Porto para assegurar os serviços do internacional nigeriano em definitivo.

Chidozie chegou em 2020, por empréstimo dos dragões, ao emblema axadrezado, que acionou depois a opção de compra que tinha sobre o jogador. Ao serviço do Boavista, o central disputou 32 jogos, três deles já esta temporada.