CD suspende Petit por um mês após a expulsão em Moreira de Cónegos

Petit, treinador do Boavista, foi suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão no encontro em casa do Moreirense, que terminou com o triunfo da equipa axadrezada por 2-1.

"Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva ao dizer ao árbitro 'és uma vergonha'", pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta terça-feira. O técnico terá ainda de pagar uma multa de 4080 euros.

O triunfo, recorde-se, permitiu ao Boavista celebrar, desde logo, a permanência no principal escalão do futebol português, com duas jornadas pela frente.