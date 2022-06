Castigo: Conselho de Disciplina volta a fechar o Estádio do Bessa

Estádio do Bessa, casa do Boavista

Clube Boavista punido com um encontro à porta fechada por violação das normas de prevenção à violência

.

O Conselho Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou esta terça-feira o Boavista com um jogo à porta fechada, por violação das normas de prevenção à violência nas receções a Moreirense e Vizela (mais 2040 euros de multa).

Esta pena soma-se a outra idêntica, de dois jogos à porta fechada, aplicada por "comportamentos discriminatórios" no jogo com o Estoril. O comportamento do público com o Benfica, jogo realizado em fevereiro, custou ainda mais 1530 euros de multa.