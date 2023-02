Declarações de ​​​​​​​Petit, treinador axadrezado, após o Benfica-Boavista (2-1), jogo relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin.

Boavista defendeu bem, mas parecia que não conseguia sair a jogar: "É claro que o discernimento não é igual quando se defende tanto. O Benfica também pressiona bem e tornava-se difícil sairmos para o ataque. Foi mérito do Benfica e também demérito da nossa parte, porque faltou alguma comunicação no passe e os detalhes fazem a diferença nestes jogos. Muitos dos nossos jogadores estão a crescer, outros vêm de campeonatos diferentes, mas podíamos ter feito diferente e sido melhores em algumas situações".

Meio campo axadrezado ficou amarelado muito cedo: "O Ibrahima [Camará] não toca no jogador [do Benfica]. Nós temos uma média de 14 faltas por jogo, mas recebemos muitos amarelos. O [Bruno] Lourenço fez uma falta que podia ter dado o segundo amarelo. Claro que aos 15 minutos, com dois médios com amarelos, não pudemos ser tão intensos na pressão no meio campo".

Horário do jogo: "É o que Liga marca, não posso dizer mais. É a Liga que decide estes horários. São outras pessoas que têm de falar sobre isto".

Boavista respondeu bem ao primeiro golo do Benfica: "Acreditámos sempre. Os jogadores estavam a fazer um bom trabalho e, apesar da qualidade do Benfica, estivemos bem no processo defensivo, tirando algumas situações que vamos corrigir. Quando o jogo esteve mais equilibrado, sofremos o segundo golo e depois arriscámos à procura do empate, mas foi disputado até ao fim".