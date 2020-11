Cannon muito cobiçado: até na Champions perguntam pelo lateral do Boavista

Clubes de França, Alemanha e Inglaterra já perguntaram as condições para contratar Reggie Cannon.

Reggie Cannon tem sido um dos destaques do Boavista neste início de campeonato e já surgiram as primeiras abordagens junto da SAD axadrezada para saber as condições para uma eventual transferência já no mercado de inverno.

Segundo O JOGO apurou, alguns clubes de França, Inglaterra e Alemanha já manifestaram interesse no lateral-direito norte-americano. Um desses emblemas participa, inclusive, na Liga dos Campeões. O que constituiria um aliciante extra para o defesa, a confirmar-se o apuramento da equipa para os oitavos de final da maior prova de clubes da UEFA.

Face à cobiça que Regie Cannon tem suscitado, a SAD boavisteira irá agora aguardar e analisar as melhores propostas, sem pressa, até porque o jogador está vinculado ao Boavista até 30 de junho de 2025.

Com 22 anos, Cannon chegou este ano ao Boavista, depois de quatro temporadas no FC Dallas, da Major League Soccer. Contratado para o lugar que foi ocupado por Carraça e pelo brasileiro Fabiano, o internacional norte-americano afirmou-se rapidamente e soma sete jogos como titular, tendo alinhado os 90 minutos em todos os jogos. É, juntamente com o guarda-redes Léo Jardim, o único totalista da equipa.

As boas exibições de Cannon na I Liga portuguesa levaram-no de regresso à seleção dos Estados Unidos. Depois de ter alinhado três minutos com o País de Gales, foi titular frente ao Panamá, jogou os 90 minutos e fez uma assistência para a vitória (6-2). O crescimento do jogador foi, aliás, elogiado pelo selecionador norte-americano. "Está mais confortável, cada vez mais competitivo e tem sido interessante ver esta transformação", destacou Gregg Berhalter.