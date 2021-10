Cambalhota do Boavista frente ao Fafe e com Hamache em foco

Hamache esteve em foco no jogo com o Fafe

Equipa axadrezada venceu por 3-2 o particular realizado esta sexta-feira.

O Boavista venceu esta sexta-feira com reviravolta o Fafe, da recém-criada Liga 3, por 3-2, em jogo de preparação realizado em plena paragem competitiva para os compromissos das seleções nacionais.

No complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, João Santos marcou os dois golos que adiantavam o Fafe ao intervalo, mas um bis do francês Yanis Hamache e um tento de Luís Santos carimbaram a vitória dos axadrezados no segundo tempo.

O treinador João Pedro Sousa esteve privado de alguns jogadores por lesão, entre os quais Miguel Reisinho, que contraiu esta semana novo problema ligamentar no joelho esquerdo e vai enfrentar uma ausência prolongada dos relvados, enquanto João Gonçalves (sub-21 de Portugal), Alireza Beiranvand (Irão), Marcelo Djaló (Guiné-Bissau), Gaius Makouta (Congo) e Kenji Gorré (Curaçau) estão ao serviço das suas seleções.

O Boavista, oitavo colocado da Liga Bwin, com 10 pontos, prepara a visita ao Rio Ave, do escalão secundário, em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, aprazado para 17 de outubro, às 20:00, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.