Bruno sobre época do Boavista: "Merecíamos ter mais pontos"

Bruno Onyemaechi associou esta quarta-feira a sua evolução à exigência do Boavista, numa temporada em que saiu por empréstimo do Feirense, da Liga SABSEG, para se tornar uma das principais revelações do escalão principal.

"Estou muito agradecido ao Boavista por tudo o que tem feito por mim. A exigência deste clube faz crescer os jogadores. Temos todas as condições para nos focarmos apenas no jogo e no treino, mas sentimos que a exigência é diária por parte de todos, o que acaba por nos ajudar a sermos melhores. Estou muito feliz por representar um clube com uma história tão grande", avaliou o defesa, citado pelo sítio oficial das "panteras" na Internet.

Capaz de jogar como central ou lateral esquerdo, Bruno Onyemaechi, de 24 anos, soma dois golos e duas assistências nos 31 jogos efetuados pelo Boavista, após ter competido em 2021/22 ao serviço do Feirense, que o cedeu ao clube do Bessa até junho de 2023.

"Sinto que estou a fazer uma boa época. Ganhei mais experiência e evoluí em todos os aspetos do meu jogo. Estou mais confiante e creio que isso se reflete em campo. Gosto muito da posição de defesa esquerdo e penso que é ali que rendo mais, mas irei estar sempre à disposição do treinador para jogar em outras posições. A verdade é que essa polivalência também é um aspeto que me pode beneficiar, assim como à equipa", notou.

O defesa fez parte das últimas duas convocatórias da seleção principal da Nigéria, mas procura a estreia sob alçada do técnico português José Peseiro, numa altura em que o Boavista está na 10.ª posição, com 40 pontos, e já assegurou a permanência na I Liga.

"A época está a correr bem, apesar de sentirmos que, pelo que temos demonstrado em campo, merecíamos ter mais pontos. Já não podemos fazer nada quanto a isso e agora queremos acabar bem. Ainda há nove pontos para conquistar e vamos continuar a dar o nosso máximo para conseguirmos a melhor classificação possível", estabeleceu Bruno Onyemaechi, vendo a exigência dos adeptos do clube do Bessa como "muito positiva".

O Boavista visita o Gil Vicente, 14.º classificado, com 31 pontos, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, na abertura da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.