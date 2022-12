Bruno Lourenço, herói frente ao Sporting, reaparece na Taça da Liga

O médio ofensivo recuperou a titularidade e tornou-se no elemento mais produtivo da equipa orientada por Petit.

A campanha do Boavista não foi além dos quartos de final da Taça da Liga, mas deu para notar o regresso de alguns jogadores ao onze inicial. Um deles foi Bruno Lourenço, o herói do triunfo histórico sobre o Sporting, no Estádio do Bessa, com um bis.

O médio polivalente encaixou-se bem no sistema 4x3x3 ensaiado por Petit e destacou-se como o elemento mais produtivo da equipa na prova. Com um golo e uma assistência, num só jogo, na vitória frente à B SAD, a abrir a participação o Boavista na Taça da Liga, Bruno Lourenço ganhou fôlego nas opções. Recuperou, assim, parte do brilho conseguido em setembro, mês em que ganhou o prémio de melhor golo. A bomba, num remate à meia volta, deixou atordoado o guarda-redes Adán e levou à loucura as bancadas do Bessa. "É daqueles golos que valem o bilhete do jogo", elogiou, na altura, Petit, realçando o gesto técnico do lance concluído por Bruno Lourenço, que teve contribuição especial de Gorré no início. Depois desse jogo, o médio esteve mais três vezes entre as primeiras opções, regressando à titularidade para cumprir a sequência de quatro compromissos na Taça da Liga.

O médio ofensivo, de 24 anos, é um dos reforços de verão, depois de ter estado ligado, durante duas épocas, ao Estoril, ao serviço do qual foi peça fundamental para a conquista do título de Campeão da II Liga em 2020/21 e um dos mais utilizados na Liga Bwin.