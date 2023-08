Bruno Lourenço esteve em dúvida até ao dia do Boavista-Benfica

Criativo ajudou na reviravolta sobre o Benfica e só soube que podia jogar horas antes. Ressonância tardia validou utilização de Lourenço, mas com parcimónia.

Estrela de um triunfo sobre o Sporting na época passada e agora protagonista pela frieza no penálti que valeu o golo do empate na receção às águias, ainda antes de Bozenik desferir a sentença no campeão nacional. Bruno Lourenço entrou na segunda parte para se ligar intimamente a uma reviravolta com sabor grandioso para as panteras. Esteve em dúvida até ao dia de jogo e só uma ressonância tardia validou que fosse a jogo algum tempo, tendo Petit agradecido esse recurso na manga, ainda mais numa altura em que não conta com reforços inscritos e enfrenta um duro quadro de constrangimentos.

As dificuldades do técnico vão aumentar para Portimão, já que o central Abascal sofreu uma entorse no tornozelo direito, diante das águias, criando embaraço suplementar, pois o francês Sasso segue lesionado. Filipe Ferreira pode ser adaptado ao lado de Chidozie, que é alvo, por outro lado, do Nantes. O jovem Pedro Gomes é alternativa.