Bruno Alves, central português do Parma

Experiente internacional português dá primazia à permanência no Parma.

Dado como possível reforço do Boavista, o central Bruno Alves deverá, de acordo com a imprensa italiana, continuar ao serviço do Parma.

Apontado ao Bessa no verão, o nome do defesa voltou, agora, a ser associado aos axadrezados.

No entanto, em Itália, garantem que o internacional, 39 anos, recusou o convite do Boavista e prefere permanecer no Parma.