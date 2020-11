Brilhou na vitória sobre o Benfica e contou com reações de Sancho e Rafael Leão

Angel Gomes, médio cedido pelo Lille ao Boavista, tem captado atenções.

Angel Gomes, médio ofensivo do Boavista, foi uma das principais figuras no claro triunfo sobre o Benfica (3-0), apontando o primeiro dos três golos com que os axadrezados bateram as águias, na segunda-feira.

O internacional jovem inglês, de 20 anos, recuperou de lesão a tempo de defrontar o clube da Luz e assumiu protagonismo, como, de resto, já tinha feito em jornadas anteriores da I Liga. Nas redes sociais, Angel partilhou uma mensagem e contou com o comentário de uma figura bem ilustre do futebol mundial: Jadon Sancho, extremo do Borussia Dortmund.

Uma das grandes estrelas da equipa alemã, Sancho publicou o "emoji" de uma chama na caixa de comentários da publicação do jogador do Boavista, cedido pelo Lille. "Esta foi para os adeptos. Golo e assistência contra um Benfica forte no meu primeiro jogo após a lesão. Força panteras!", escreveu Angel Gomes no Instagram.

Rafael Leão, avançado português do Milan também comentou: "Obrigado", atirou o ex-Sporting.