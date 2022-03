Brilham no Boavista e a cotação aumenta: há 15 milhões no cofre do Bessa

Desde o início da época têm despontado, no plantel de Petit, uma série de nomes cuja influência no onze se tem traduzido na valorização no mercado.

Se a contabilidade da SAD do Boavista tivesse de fazer um rápido balanço dos seus os ativos , o resultado seria francamente animador. Isto porque seis dos seus jogadores titulares têm uma cotação de mercado, no conjunto, de 15 milhões de euros. É uma espécie de Euromilhões que faz bem à autoestima de um emblema que tenta reerguer-se de uma profunda crise financeira que vem de um passado recente.

Nesta lista com muitos cifrões consta o nome de Musa, um avançado sobre o qual o Boavista tem direito de preferência junto do Slávia de Praga, que o emprestou. De qualquer forma, é um dos tais seis jogadores que se têm valorizado desde o início da época, tomando como referência os dados do "Transfermartk", site da especialidade e barómetro a nível mundial. Musa duplicou o seu valor de mercado (de junho 2021 a março passou de dois milhões para quatro milhões). Musa é o melhor marcador da equipa de Petit, com nove golos na Liga Bwin, seguido por Gustavo Sauer, outro nome badalado nos mercado de transferência. Há clubes no do Brasil e do Médio Oriente a fazerem sondagens muito fortes pelo médio, cujo contrato com o Boavista termina em junho do próximo ano. A cotação de Sauer disparou 257 por cento, ao escalar de 700 mll euros para 2,5 milhões de euros, em dez meses, tendo ele 28 anos.

Se a intenção é impressionar, então vejamos a subida em flecha de Nathan Santos, de 300 mil para três milhões e pertence aos quadros do Boavista e até nem é dos mais cobiçados, comparativamente a Porozo. A SAD tem andado a resistir às propostas pelo central equatoriano, que vale agora dois milhões de euros, o mesmo que Hamache, outro ativo com fortes probabilidades de dar o salto. Por fim, e não menos importante, Makouta também entra nesta linha ascendente de valorização (1,5 M€). Um indicador muito interessante que corrobora o seu contributo no meio-campo da equipa.