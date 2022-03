Brilha no Boavista e foi sondado pelo grupo empresarial do City

Porozo em ação contra o FC Porto, que venceu com um golo de Fábio Vieira

Porozo tem apenas 21 anos e é um dos destaques da equipa do Bessa.

Titular no dérbi frente ao FC Porto, o internacional equatoriano Jackson Porozo foi alvo de uma abordagem por parte do grupo empresarial do Manchester City e uma vinculação poderá estar para breve.

O central do Boavista tem apenas 21 anos e esta é a segunda temporada na equipa principal - a anterior, repartiu-a com os sub-23 - e conta também duas presenças na respetiva seleção.

Porozo disputou, até ao momento, 22 jogos na época 2021/22.