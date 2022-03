"Braga? Fizemos um bom jogo na Taça da Liga, mas essa partida não se vai repetir"

Declarações de Rodrigo Abascal, defesa uruguaio do Boavista, que no sábado recebe o Braga (15h30), em jogo da 25.ª jornada da Liga Bwin.

O defesa uruguaio Rodrigo Abascal desejou esta quinta-feira que o Boavista possa crescer na classificação da I Liga, extraindo dividendos do recente regresso às vitórias, que culminou uma série de sete empates e uma derrota.

"Era isto que estávamos à procura. Sabíamos que vínhamos de muitas igualdades e necessitávamos de uma vitória para nos dar um pouco mais de confiança. Esperamos agora subir na tabela como queremos", vincou o central, em declarações à margem de uma ação solidária de apoio à população ucraniana, afetada pela invasão da Rússia.

O Boavista alcançou no domingo o primeiro triunfo como visitante na edição 2021/22 do campeonato, ao impor-se na visita ao estádio do Estoril Praia, por 3-2, com Rodrigo Abascal, de 28 anos, a estrear-se a marcar pelos "axadrezados" ao seu 21.º encontro.

"Boavista em posição tranquila? Ainda não. Faltam muitos jogos e os clubes que estão abaixo também vêm fazendo boas exibições. Dependemos de nós", advertiu, numa fase em que os "axadrezados" ocupam o 13.º lugar da I Liga, com 25 pontos, cinco acima da vaga de acesso ao "play-off" de permanência e dos dois lugares de despromoção direta.

O jejum de vitórias durava desde 19 de dezembro de 2021, quando o Moreirense saiu derrotado do Estádio do Bessa (1-0), três dias depois da goleada caseira ao Braga (5-1), próximo opositor no campeonato, que o Boavista afastou com estrondo na fase de grupos da Taça da Liga, para participar numa inédita meia-final ante o Benfica.

"A verdade é que nos custou muito estes últimos tempos sem ganhar fora de casa. Creio que isso nos irá fortalecer para poder ganhar ao Braga. Necessitamos do apoio de todos os adeptos. Fizemos um bom jogo na Taça da Liga, mas essa partida não se vai voltar a repetir. Sabemos que é um duelo difícil e vamos em busca dos três pontos para melhorar a posição em que estamos", concluiu Rodrigo Abascal, vindo no defeso do Peñarol.

O Boavista, 13.º colocado, com 25 pontos, recebe o Braga, quarto, com 45, no sábado, às 15h30, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 25.ª jornada da I Liga.