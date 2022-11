Bracali lamenta goleada do FC Porto no dérbi: "Assumimos o mau momento"

Declarações de Rafael Bracali, guarda-redes axadrezado, após o Boavista-FC Porto (1-4), partida relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin.

Derrota começou com um golo de canto: "Isso tem acontecido com alguma frequência esta época. Passámos por um momento mais difícil e quando o 0-0 estava encaminhado para o intervalo, sofremos de canto. Mesmo assim, entrámos bem na segunda parte e aí acontece a expulsão. O 2-0 acaba por deixar o jogo a favor do adversário. Continuámos a lutar e mesmo a perder temos de crescer. Depois do primeiro golo não podíamos sofrer mais".

Expulsão foi um momento determinante: "Com a superioridade numérica, eles ganharam vantagem no jogo. Batemo-nos o melhor possível. Somos os mesmos que ganhámos aqueles jogos no início da época e agora assumimos o mau momento. Vamos acordar amanhã focados em que os resultados sejam diferentes".

Pausa para o Mundial de 2022: "Ainda vamos ter os jogos da Taça da Liga. Vamos aproveitar este momento para treinar e melhorar em alguns aspetos".