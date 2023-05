Bracali vai pendurar as luvas aos 42 anos

Bracali é um "velho" conhecido do futebol português. Natural de Santos, no litoral paulista, o guarda-redes chegou a Portugal em 2006/07 para representar o Nacional,

Rafael Bracali, 42 anos, vai colocar um ponto final na carreira. O guarda-redes do Boavista pensou no assunto ao longo dos últimos meses e, pese embora a abertura do clube axadrezado para negociar um novo contrato, a decisão de pendurar as luvas já foi tomada.

No último jogo da temporada no Estádio do Bessa, no sábado, frente ao Braga, Bracali vai ser homenageado pelo clube e, com a perspetiva de casa cheia, poderá despedir-se dos adeptos num momento que promete ser carregado de simbolismo.

Bracali é um "velho" conhecido do futebol português. Natural de Santos, no litoral paulista, o guarda-redes chegou a Portugal em 2006/07 para representar o Nacional, onde esteve cinco épocas, mudando-se em 2011/12 para o FC Porto, clube que lhe deu um campeonato e uma Supertaça, mesmo não tendo ido além de sete jogos.

Emprestado pelos dragões ao Olhanense em 2012/13, o guarda-redes aventurou-se depois na Grécia, onde esteve duas temporadas no Panetolikos, regressando a Portugal pela porta do Arouca, emblema que representou de 2015 a 2018. Seguiu-se o Boavista, onde está há cinco épocas, gozando de reconhecido estatuto, não só entre companheiros, equipa técnica e estrutura, mas também junto dos adeptos. É o capitão.