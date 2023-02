Bracali travou mais um penálti e em dia de marca redonda pelo Boavista

Bracali atingiu número redondo na I Liga portuguesa no duelo contra o Benfica, num jogo em que defendeu a terceira grande penalidade seguida assinalada contra os axadrezados. Aos 41 anos, o brasileiro é o nono guarda-redes mais utilizado na história do Boavista e, caso renove o contrato, tem fortes possibilidades de entrar no top-5, liderado pelo antigo internacional Alfredo.

Bracali chegou aos 250 jogos na I Liga portuguesa no Estádio da Luz, contra o Benfica. O guarda-redes brasileiro, de 41 anos, continua a dar sinais de enorme qualidade, como demonstrou no embate de segunda-feira.

A caminho dos 42 anos - nasceu dia 5 de maio de 1981 -, o brasileiro, natural de São Paulo e filho de um antigo guarda-redes, mostra que mantém intactas as qualidades e com reflexos invejáveis, tendo defendido um penálti frente ao Benfica, o primeiro que João Mário falhou esta época. Bracali é um especialista neste tipo de lances e defendeu as três últimas grandes penalidades assinaladas contra o Boavista. Antes, já tinha defendido um penálti contra o FC Porto e outro diante do Braga.

Os 17 jogos que realizou esta temporada, 16 no campeonato e um na Taça de Portugal, garantiram-lhe a entrada no top-10 dos guarda-redes mais utilizados da história do Boavista, ultrapassando Mika. Até final da época pode ainda ultrapassar Carlos Correia (80 jogos), Botelho (85) e Hubart (87). Renovando o contrato, desfecho credível, terá a possibilidade e entrar no top-5, liderado por Alfredo com 302 jogos.

Em noite de inspiração e sem culpas nos golos, Bracali prepara agora a deslocação a Paços de Ferreira, em jogo marcado para domingo, às 18 horas. Uma partida que vai obrigar Petit a mexer novamente a equipa, já que o defesa-central Sasso e o médio-ofensivo Bruno Lourenço viram o quinto cartão amarelo contra o Benfica e cumprirão castigo. Em sentido contrário, Rodrigo Abascal e Sebastián Pérez ficaram de fora pelo mesmo motivo e estão de volta.