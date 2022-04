Bracali: os reptos e as motivações para renovar aos 40 anos: "Quero contribuir para ganhar títulos"

Dono da baliza do Boavista, que renovou por mais uma época (2022/23), justificou o novo "sim" dado com a "muita influência" do presidente Vítor Murta e do treinador Petit e com a vontade de "transmitir valores" do clube aos mais novos e ajudar a colocar as panteras em palcos de decisões

Sensação: "Estou muito feliz e orgulhoso por ter a oportunidade de continuar a representar este grande clube. Quero agradecer ao presidente Vítor Murta pela confiança que depositou em mim. Prometo continuar a defender todos os dias a mística do Boavista."

Convencido por presidente e treinador: "Num determinado momento desta época, sobretudo quando deixei de jogar, de uma forma que eu considerei injusta, falei com a minha família e disse-lhes que este seria o meu último ano. No entanto, optei por continuar pelo menos mais uma época, muito por influência de duas pessoas, o presidente Vítor Murta e o mister Petit. O presidente falou comigo e não lhe podia dizer que não; pediu-me para continuar a transmitir os valores do Boavista aos mais novos, para continuar a passar, no balneário, a importância e a responsabilidade que é representar o Boavista. Não podia dizer que não ao presidente."

Objetivo futuro: "Não sei se este será o meu último contrato, o que sei é que estou com a mesma vontade e paixão do primeiro dia. Não posso dizer que me sinto uma referência do Boavista, porque referência são aqueles que conquistaram títulos pelo clube. O Boavista é um dos grandes em Portugal e eu quero contribuir para que o clube volte, de forma sustentada e equilibrada, a ganhar títulos no futuro. Este ano estivemos perto da final da Taça da Liga e o objetivo passa por conseguirmos lá chegar dentro de pouco tempo. É para isso que estamos todos a trabalhar."